В Тюменской области пропал молодой мужчина

В Тюменской области разыскивают 35-летнего местного жителя, который исчез в июле. Об этом сообщил региональный филиал поискового отряда «ЛизаАлерт».

Молодого человека разыскивают с 31 июля. В последний раз его видели в деревне Подрезова Тобольского района. Согласно ориентировке, пропавший был одет в светло-бежевую футболку и черные домашние тапочки. У мужчины темно-русые волосы, карие глаза, рост 180 сантиметров.

Ранее в лесу пропал житель Якутии. Мужчина отправился в лес за грибами и заблудился, его нашли только через пять дней. У него был телефон, но он не мог объяснить, где именно находится.

В итоге спасатели обнаружили 59-летнего грибника на Намском тракте. Из-за отсутствия еды и воды он сильно ослабел, плохо передвигался и жаловался на больное сердце. Поисковики передали мужчину прибывшей бригаде скорой помощи.