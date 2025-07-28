В Тюменской области ограничили работу интернета

Работа мобильного интернета временно ограничена в Тюменской области. Об этом со ссылкой на заявление ТАСС сообщили в информационном центре регионального правительства.

«На территории всей Тюменской области наблюдаются ограничения мобильного интернета по независящим от органов исполнительной власти Тюменской области и правоохранительных структур Тюменской области причинам», — рассказали агентству.

Представители информационного центра подчеркнули, что временные ограничения введены с 24 июля. Это было сделано в целях безопасности. При этом стационарный интернет и сети Wi-Fi работают в штатном режиме.

Ранее жители Свердловской области сообщили о серьезных сбоях в работе мобильной связи и интернета. Больше всего неполадок зафиксировали в Екатеринбурге, Заречном, Лесном, Нижнем Тагиле, Челябинске и Новоуральске. Уральцы пожаловались на невозможность воспользоваться приложениями и открыть сайты, а также на полное отсутствие доступа в Сеть.