В Тюменской области нашли россиянина, попавшего 24 года назад в рабство

В Тюменской области нашли мужчину, пропавшего без вести 24 года назад. Он находился в рабстве, сообщил портал 72.ru .

В селе Большое Сорокино местная жительница заметила мужчину, который выглядел запущенным, а на его теле были синяки. Он пас коров и уходил от общения. Женщина выяснила, что за еду он выполняет работу для группы мужчин, и обратилась за помощью к волонтеру, который помогает людям, оказавшимся в сложной ситуации.

По словам волонтера, мужчина работал на уроженцев Казахстана. В 2000 году он уехал на сбор картофеля и пропал, а до этого времени проживал вместе с матерью и братом в Тюкалинске Омской области.

После публикации информации о нем в социальных сетях, на сообщение откликнулся брат пропавшего. В результате, 23 сентября мужчину вывезли с поля и он связался с родными.

Ранее стало известно, что жительница Раменского более двух лет удерживала на ферме пожилую женщину и ее дочь, кормив их пищей для скота.