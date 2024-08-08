«Сущий ужас, ад». В Раменском россиянку держали в рабстве и кормили едой для скота

Жительница Раменского 1,5 года удерживала на ферме пожилую женщину с дочкой

Жительница Раменского два с лишним года у себя на ферме пожилую дочь заслуженного журналиста, бывшего заведующего отделениями ТАСС в США Геннадия Шишкина и его внучку. Она практически держала их в рабстве, пытаясь завладеть их недвижимостью. По факту случившегося возбудили дело.

В подмосковном ГСУ СК отметили, что мать и дочь жили в частном доме у своих знакомых в деревне Першино с января 2021-го по август 2023-го. Находится в своей квартире у семьи не было возможности.

«Все это время собственница жилья создавала условия, лишающие женщин возможности свободно покидать место проживания, а также принуждала их безвозмездно работать на ферме», — подчеркнули в ведомстве.

Против злоумышленницы возбудили дело по статьям о незаконном удержании, мошенничестве и использовании рабского труда.

В апреле 2022 года, пользуясь тяжелым жизненным положением потерпевших, хозяйка дома обманом вынудила их переоформить в ее собственность московскую квартиру. Обещала, что расплатится с ними, но никаких денег потерпевшие не увидели.

«В настоящее время проводятся допросы, осматриваются документы. В рамках расследования следователями будем дана правовая оценка действиям указанной женщины», — заключили в СК.