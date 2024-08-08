«Сущий ужас, ад». В Раменском россиянку держали в рабстве и кормили едой для скота
Жительница Раменского 1,5 года удерживала на ферме пожилую женщину с дочкой
Жительница Раменского два с лишним года у себя на ферме пожилую дочь заслуженного журналиста, бывшего заведующего отделениями ТАСС в США Геннадия Шишкина и его внучку. Она практически держала их в рабстве, пытаясь завладеть их недвижимостью. По факту случившегося возбудили дело.
В подмосковном ГСУ СК отметили, что мать и дочь жили в частном доме у своих знакомых в деревне Першино с января 2021-го по август 2023-го. Находится в своей квартире у семьи не было возможности.
«Все это время собственница жилья создавала условия, лишающие женщин возможности свободно покидать место проживания, а также принуждала их безвозмездно работать на ферме», — подчеркнули в ведомстве.
Против злоумышленницы возбудили дело по статьям о незаконном удержании, мошенничестве и использовании рабского труда.
В апреле 2022 года, пользуясь тяжелым жизненным положением потерпевших, хозяйка дома обманом вынудила их переоформить в ее собственность московскую квартиру. Обещала, что расплатится с ними, но никаких денег потерпевшие не увидели.
«В настоящее время проводятся допросы, осматриваются документы. В рамках расследования следователями будем дана правовая оценка действиям указанной женщины», — заключили в СК.
Внучка журналиста Александра в беседе с 360.ru пояснила, что их квартира на Жулебинском проспекте в Москве сгорела несколько лет назад. Их с матерью спас сосед. После выписки из больницы он предложил им пожить у своей приятельницы в Раменском округе.
Поселили семью в маленькой комнате с одной кроватью, сколоченной из досок. Первое время им покупали продукты, но потом стали кормить просроченной едой, которую привозили для скота.
В дальнейшем женщина, которая их приютила, выяснила, что у матери и дочери есть еще одна квартира. Тогда «благодетельница» стала их шантажировать, чтобы они согласились продать ее. В качестве аргумента она приводила необходимость делать ремонт в сгоревшем жилье.
«Меня и ее шантажировали, говорили, что, если мы это не сделаем, нас выгонят, а в квартире, которая сгоревшая, в которой ничего нет, говорили, что не сможем там с инвалидом жить, говорили: „Вы погибнете“», — рассказала пострадавшая.
В итоге злоумышленница смогла добиться своего. После того, как квартиру продали, документы и деньги погорельцам никто не отдал. Зато Александру продолжали заставлять без выходных работать на хозяйку дома.
«Практически в рабстве <…>. Я с ними жить не хотела и работать на них — это был сущий ужас, ад», — призналась она.
После смерти материа девушке удалось уехать оттуда. Также выяснилось, что в сгоревшую квартиру без ее ведома сдавали в аренду. В апреле этого года Александра смогла вернуться в свое жилье.