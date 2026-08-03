В Тюменской области из-за паводка остаются подтопленными 122 дома

Из-за паводка в Тюмени и Тюменском округе подтоплены оказались 122 жилых дома и 1854 придомовых участка. Об обстановке в регионе рассказал губернатор Александр Моор в мессенджере «Макс» .

«В Тюмени и Тюменском округе подтоплено 122 жилых дома и 1854 приусадебных участка. Из опасной зоны эвакуировано 53 человека, в том числе девять детей», — сказал он.

Моор отметил, что 38 человек разместились в ПВР, остальные остались у родственников и знакомых.

Кроме того, уровень воды в Туре постепенно снижается. За минувшие сутки — минус сантиметр. Сегодня гидропост показал 895 сантиметров. На Тавде паводковая волна миновала село Нижняя Тавда, текущий уровень — 945 сантиметров, что не превышает опасную отметку.

Река Пышма у села Богандинское продолжает подниматься: за сутки прибавила 11 сантиметров и достигла отметки 610. Судя по данным выше по течению в Свердловской области, подъем скоро остановится.