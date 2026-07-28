Спасатели откачали воду из более чем 100 затопленных домов в Свердловской области

Свердловские спасатели осушили 108 жилых домов и 491 приусадебный участок в 14 населенных пунктах. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Специалисты проводят мониторинг гидрологической обстановки, подворовые обходы и оказывают адресную помощь населению. По заявкам граждан они проводят работу по просушке и откачке воды из домов.

Для устранений последствий паводка привлекли более 400 спасателей и 130 единиц техники.

Ранее уровень воды в реке Туре в Тюмени превысил критическую отметку на 13 сантиметров. Показатель составил 872 сантиметра. В связи с этим в регионе обеспечили проверку технического состояния гидротехнических сооружений, организовали около 10 дополнительных пунктов накопителей песка.

На пострадавших от подтопления территориях эвакуировали 20 человек, для них подготовили места временного проживания в гостиницах.