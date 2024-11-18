В Тюмени ВИЧ-инфицированный пытался изнасиловать врача

В Тюмени 45-летнего местного жителя отправили в колонию строгого режима за попытку изнасилования врача центра СПИД. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В октябре 2023 года врач пришла в квартиру 45-летнего тюменца, чтобы пригласить на прием: он пропустил лечение противовирусными препаратами. Женщина позвонила в домофон, представилась и поднялась на седьмой этаж, где ее встретил находившийся в состоянии наркотического опьянения пациент.

Специалист через порог пригласила его в больницу и намеревалась уйти, но мужчина пригласил врача в квартиру. Та попятилась, оступилась и упала, а тюменец потащил ее в помещение. Женщина принялась отбиваться и даже выбила из рук злоумышленника шприц, пока он пытался ее изнасиловать.

На крики вышел сосед, но тюменец заявил, что это его девушка, которая якобы впала в истерику. Врача он избил, разбив женщине лицо и вырвав несколько прядей волос. Медик хотела позвонить в полицию, но мужчина отобрал у нее мобильный телефон и швырнул в квартиру.

Ситуацию разрядил вышедший из лифта мужчина. При нем злодей отпустил свою жертву и дал возможность уйти к служебной машине, где она рассказала о налете водителю, после чего на место ЧП прибыли вызванные полицейские.

Тюменец попытался спрятаться от правоохранителей, ворвавшись в квартиру соседки и просидев там около 20 минут.

Вердикт в отношении него вынес Калининский районный суд Тюмени, определив срок в четыре года и один месяц по совокупности совершенных преступлений. Он также удовлетворил гражданский иск потерпевшей, взыскав в ее пользу 100 тысяч рублей компенсации морального вреда.

Пытавшийся изнасиловать врача ранее был дважды судим. Ему также вменили нарушение неприкосновенности жилища.