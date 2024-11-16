Двое пьяных петербуржцев надругались над восьмиклассницей в сауне

Полицейские в Петербурге задержали двоих подозреваемых в изнасиловании школьницы в сауне в Адмиралтейском районе. Об этом сообщило издание 78.ru .

Происшествие случилось еще в мае, но известно о нем стало только сейчас. Двое парней 19 и 20 лет будучи пьяными изнасиловали 14-летнюю восьмиклассницу, находясь в сауне на набережной Обводного канала.

Накануне полицейские поймали младшего из подозреваемых. Им оказался житель Всеволожского района Ленинградской области, до задержания работал официантом в одном из кафе. Второй мужчина уже находится в следственном изоляторе, его отправили туда за другое изнасилование.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее в Барнауле задержали учителя по подозрению в интимной связи со школьниками. Мужчина совращал мальчиков 10-12 лет и снимал процесс на камеру.