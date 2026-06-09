В Тюмени по дороге бегал малолетний раздетый ребенок, прокуратура начала проверку
В Тюмени по дороге у гостиницы бегал малолетний раздетый ребенок
Прокуратура Тюменской области начала проверку на основании опубликованного видео с ребенком, бегавшим по дороге без одежды. Об этом сообщили в канале ведомства в «Максе».
Ранее канал «ЧС Тюмень» разместил видеозапись, на которой маленький мальчик бежит по проезжей части. Он не одет. Из проезжавшей машины вышла женщина, догнала ребенка и увела с дороги. Указано время съемки — 8 июня около 17:30.
Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе оценят, как родители ребенка исполняют свои обязанности.
Ранее в Омске оставшийся без присмотра четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Он получил множественные травмы.