В Тюмени по дороге бегал малолетний раздетый ребенок, прокуратура начала проверку

В Тюмени по дороге у гостиницы бегал малолетний раздетый ребенок

Прокуратура Тюменской области начала проверку на основании опубликованного видео с ребенком, бегавшим по дороге без одежды. Об этом сообщили в канале ведомства в «Максе» .

Ранее канал «ЧС Тюмень» разместил видеозапись, на которой маленький мальчик бежит по проезжей части. Он не одет. Из проезжавшей машины вышла женщина, догнала ребенка и увела с дороги. Указано время съемки — 8 июня около 17:30.

Прокуратура начала проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе оценят, как родители ребенка исполняют свои обязанности.

Ранее в Омске оставшийся без присмотра четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. Он получил множественные травмы.