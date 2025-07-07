Подросток на мотоцикле попал в больницу после аварии в Сурске

Дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла и легкового автомобиля случилось городе Сурске Городищенского района. Об этом сайту «ПензаПресс» сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции по Пензенской области.
По предварительной информации, авария произошла 6 июля в 19:55 на улице Восточной. В ДТП участвовали мотоцикл Motoland Gpx под управлением подростка и автомобиль Lada Kalina, за рулем которого находился 52-летний мужчина.
В результате аварии юный мотоциклист получил травмы и попал в больницу. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Представители Госавтоинспекции обращаются к жителям Пензы с просьбой не позволять детям управлять транспортными средствами. Водителей и пешеходов призывают быть внимательными и осторожными на дорогах.
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