В Тюмени нашли живым пропавшего три дня назад подростка

Фото: Freepik

В Тюмени нашли 15-летнего подростка, пропавшего три дня назад. Об этом сообщило областное отделение поискового отряда «Лиза Алерт» на своей странице во «ВКонтакте».

Школьник пропал в среду, 3 июля в тюменском микрорайоне Ватутина. С этого дня его местонахождение было неизвестно.

Мальчика обнаружили живым. Подробности о том, где и при каких обстоятельствах его нашли, неизвестны.

В Тюменской области 12-летний мальчик пропал по дороге из летнего лагеря. В четверг, 4 июля, школьник не вернулся домой. Спустя сутки выяснилось, что подросток был в соседнем поселке. Он намеренно ушел из дома из-за конфликта с родителями. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проверят, не совершались ли против мальчика противоправные действия.

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