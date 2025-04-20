В Тюмени девушка выпала с 20-го этажа, упала на автомобиль и выжила

72.ru: в Тюмени девушка выпала с 20-го этажа и приземлилась на автомобиль

В Тюмени девушка выпала с 20-го этажа, приземлилась на автомобиль и выжила. Об этом сообщил сайт 72.ru .

Это произошло 18 апреля около 21:00 на улице 50 лет Октября. Девушка упала на крышу легкового автомобиля Skoda Octavia, который смягчил удар. Судя по фотографиям с места происшествия, которые опубликовал Telegram-канал «ЧС Тюмень», пострадавшая приземлилась в задней части крыши легковушки, после чего провалилась в задний оконный проем.

По словам очевидцев, полиция и находившийся неподалеку курьер доставки помогли приехавшей бригаде скорой помощи извлечь девушку из покореженного авто и поместить в машину медиков.

Сейчас правоохранители собирают необходимые сведения и устанавливают все обстоятельства случившегося.

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