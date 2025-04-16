Школьница в Москве посреди урока выпала из окна

РИА «Новости»: девочка выпала из окна второго этажа школы № 1391 в Москве

В Москве школьница выпала из окна на глазах одноклассников. Учительница не успела остановить ее, девочка получила травмы, сообщила РИА «Новости» директор школы № 1391 Наталья Позднякова.

Несчастный случай произошел 15 апреля во время урока. Ученица, по словам директора, сидела за партой в заднем ряду и в какой-то момент выпала из окна второго этажа.

«У учителя не было возможности среагировать. Мы незамедлительно вызвали скорую помощь и сообщили семье о случившемся. Девочка госпитализирована, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сказала Позднякова.

В школе началось внутреннее расследование. В ближайшие дни кризисная команда городского психолого-педагогического центра поможет одноклассникам пострадавшей справиться с пережитым.

Девочка объяснила свой поступок тем, что хотела проверить, спасет ли ее кто-нибудь, сообщил Telegram-канал Baza. Она сломала обе ноги.

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