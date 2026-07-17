В Тюмени автомобиль опрокинул автобус при столкновении

В Тюмени на втором километре автодороги Обход автомобиль Kia врезался в автобус 84-го маршрута. От удара маршрутка опрокинулась, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции.

Предварительная причина — 36-летняя женщина за рулем Kia не выдержала безопасную дистанцию. В автобусе находились водитель и две пассажирки. Ранения получили 19-летняя девушка и 66-летняя женщина. Водитель автобуса не пострадал.

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства уточняются.

«Госавтоинспекции рекомендует водителям выбирать безопасные скорость и дистанцию на мокрых после дождя дорогах», — посоветовали в ведомстве.

Сегодня утром в Улан-Удэ произошла похожая авария. Там легковой автомобиль столкнулся с автобусом. В результате ранения получили три пассажира общественного транспорта 40, 51 и 60 лет. Всех пострадавших госпитализировали.