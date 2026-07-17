Три человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Улан-Удэ

В Октябрьском районе Улан-Удэ произошла авария с участием легкового автомобиля и автобуса. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба полиции Бурятии.

«По предварительной информации, на перекрестке улиц Тепловой и Мокрова 56-летняя женщина-водитель автомобиля Honda Freed при выполнении маневра допустила столкновение с автобусом», — заявили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали трое пассажиров общественного транспорта в возрасте 40, 51 и 60 лет. Всех троих доставили в больницу. По факту случившегося начали проверку, правоохранители устанавливают все обстоятельства.

Ранее массовая авария случилась в Гагаринском туннеле в Москве. Пять автомобилей столкнулись на внутренней стороне Третьего транспортного кольца. На место прибыли сотрудники оперативных служб.