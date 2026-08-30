В Тибете сообщили о 261 пропавшем без вести иностранце из-за мощного оползня

ТАСС: после оползня в Китае пропал без вести 261 иностранец, включая 3 россиян

Трое россиян пропали в результате мощного оползня в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на власти уезда Гьиронг.

Официальный представитель уезда заявил на пресс-конференции, что была проведена тотальная проверка территории. Также велась работа по сопоставлению данные.

«Было зафиксировано, что в результате оползня в Гьиронге 261 иностранец пропал без вести, в общей сложности из 23 стран, <…> в том числе три человека из России», — сказал он.

Ранее посольство России в Китае сообщало, что восемь россиян числятся пропавшими без вести в районе стихийного бедствия. Китайские власти эвакуируют иностранцев из Тибетского автономного округа в Непал по маршруту через контрольно-пропускной пункт «Чжанму».