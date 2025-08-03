В Техасе осьминог напал на шестилетнего мальчика

В Техасе в океанариуме гигантский тихоокеанский осьминог напал на шестилетнего мальчика, травмировав его. Об этом сообщил телеканал NBC News .

«Шестилетний мальчик пострадал, когда осьминог вцепился ему в руку и не отпускал после того, как мальчик потянулся к контактному зоопарку в аквариуме Сан-Антонио», — говорится в материале.

По словам Бритни Тэрин, матери ребенка, потребовалась помощь трех человек, чтобы снять с него осьминога. Рука ребенка от запястья до подмышки была покрыта маленькими фиолетовыми синяками от присосок.

Женщина также отметила, что они с сыном часто ездили в этот океанариум и уже много раз прикасались к осьминогу.

После произошедшего океанариум опубликовал в соцсетях видео об отметинах, которые может оставить осьминог, не упоминая историю Тэрин. Сотрудник, снявшийся в видео, объяснил, что такие синяки не опасны. Они пройдут в течение двух недель.

По словам биолога Мэг Миндлин, изучающей осьминогов, эти животные с помощью щупалец и вкусовых рецепторов в своих присосках исследуют окружающую среду.

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