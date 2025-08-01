Российских туристов предупредили о дельфинах-извращенцах

Заплывающих за буйки туристов в Геленджике в шутливой форме напугали похотливыми дельфинами. Об этом сообщил Telegram-канал Kub Mash .

Сотрудник пляжа в громкоговоритель рассказал, что у этих морских животных начался брачный период и якобы они «не разбираются, кто оказался перед ними». По его словам, на прошлой неделе произошла ситуация, когда 18 самцов «окружили трех парней».

«Такое даже в кино не снимают. Еле веслами отбили на трех лодках, парни в реанимации, им обидно и больно», — предупредил спасатель.

Ранее в Японии готовый к спариванию одинокий дельфин напал на молодого мужчину в 20 метрах от берега. Животное укусило жертву в предплечье и запястье.

Британский биолог Саймон Аллен уточнял, что дельфины могут атаковать человека из-за стремления доминировать и сексуальной неудовлетворенности.