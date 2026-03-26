В Татарстане спасли четырех застрявших на тонком льду рыбаков

В Татарстане спасли четырех рыбаков, которые не смогли самостоятельно вернуться на берег из-за промоин на разрушающемся льду. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС республики.

Происшествие случилось в Камско-Устьинском районе недалеко от города Тетюши.

На помощь любителям подледного лова вышли инспекторы Камско-Устьинского инспекторского участка Центра ГИМС и спасатели. Рыбаков доставили на берег на судне на воздушной подушке и передали сотрудникам полиции.

«В очередной раз напоминаем: не выходите на весенний лед! Это может быть опасно для жизни!», — отметил руководитель инспекторского участка Алексей Ананьев.

Вопрос о привлечении рыбаков к ответственности решит административная комиссия Тетюшского муниципального района.

Чтобы избежать беды, в МЧС порекомендовали не выходить на весенний лед и покупать рыбу в магазине.

