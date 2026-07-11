В Татарстане перевернулся междугородний автобус с 46 пассажирами

В Черемшанском районе Татарстана, вблизи села Ибраево Каргали, перевернулся междугородний автобус, следовавший по маршруту Самара — Набережные Челны. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

В салоне автобуса находились 46 человек, среди них есть пострадавшие. Движение автотранспорта на местной автодороге не затруднено.

От РСЧС к ликвидации последствий ДТП привлекли 32 человека и 12 единиц техники, в том числе одно воздушное судно. От МЧС России еще пять человек и две единицы техники. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее в Москве автомобиль «Газель» влетел в пассажирский автобус. В результате пострадали 25 человек