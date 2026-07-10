В ДТП с автобусом и «Газелью» в Москве пострадали 25 человек

Автомобиль «Газель» влетел в автобус на Нижегородской улице в Москве. В результате пострадали 25 человек, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

Медики осматривают пострадавших. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

«Столкновение двух автомобилей и наезд на рекламный щит на пешеходной части», — отметил собеседник 360.ru.

Еще 10 человек ожидают осмотра. На место едут дополнительные машины скорой помощи.

В связи с аварией на Нижегородской улице возникли затруднения с движением. Московский Дептранс призвал водителей выбирать альтернативные маршруты через ТТК и Новорогожскую улицу.

Ранее крупное ДТП произошло в Калмыкии. На 208-м километре автодороги ФАД Р-216 микроавтобус столкнулся с грузовиком, пострадали 10 человек, включая двух детей.

UPD: В столичном Дептрансе уточнили, что обошлось без погибших. Предварительно, инициатором ДТП был водитель грузовика. Он резко перестроился в полосу движения автобуса, грубо нарушив ПДД.