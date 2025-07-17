В Татарстане оператор аттракциона-центрифуги забыл пристегнуть катающихся

В парке культуры и отдыха в Набережных Челнах оператор аттракциона-центрифуги забыл пристегнуть катающихся девушек. Об этом сообщил местный Telegram-канал .

На видео девушки уже поднялись в воздух, когда поняли, что не пристегнуты, и спросили, стоит ли это делать. Осознав, что натворил, оператор остановил аттракцион и все-таки опустил защитные дуги.

Администрация парка принесла извинения за происшествие и сообщила, что нерадивого специалиста уволили.

«Этот случай является из ряда вон выходящим, и мы согласны, что подобное просто недопустимо», — подчеркнули в пресс-службе.

Кроме того, руководство проверило и остальные аттракционы, усилив на них меры безопасности.

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