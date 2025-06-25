Поезд аттракциона сошел с рельсов в городском парке в Якутске

На аттракционе «Веселые горки» в Парке культуры и отдыха в Якутске поезд сошел с рельсов. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Саха (Якутия).
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте работают сотрудники надзорного ведомства, которым предстоит выяснить, как организаторы аттракциона соблюдали технический регламент и обеспечивали безопасность работы.
Ранее посетители застряли на аттракционе «Воздушный поезд» в московском парке «Остров мечты». На высоте 10 метров оказались 17 пассажиров, в том числе пятеро детей. Позже аттракцион удалось запустить в ручном режиме, обошлось без пострадавших.
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