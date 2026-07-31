Пожарные спасли мужчину из горящей пятиэтажки в Ленобласти

В поселке Саперное загорелась квартира на третьем этаже пятиэтажного дома. Спасатели вывели из опасной зоны мужчину, пострадавших нет, сообщает «Мойка 78» .

Сообщение о пожаре поступило в экстренные службы около 08:00. Огонь охватил двухкомнатную квартиру в пятиэтажке, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Спасатели с помощью специального устройства спасли мужчину. Из дома эвакуировали еще 20 человек, среди них четверо детей.

Пресс-служба Леноблпожспаса опубликовала кадры с места происшествия. На них видно, что комната сильно выгорела, а на балконе остались копоть и завалы.