В Татарстане два человека пострадали при пожаре в мечети

Деревянная мечеть загорелась в селе Пестрецы в Пестречинском районе Татарстана. Предварительно известно о двух пострадавших, сообщила пресс-служба республиканского МЧС.

В ведомстве уточнили, что информация о пожаре в одноэтажной деревянной мечети по Парковой улице поступила в 18:26 по местному времени. Прибывшие пожарные подразделения ликвидировали открытое горение в 19:16.

«На пожаре пострадали двое мужчин, они госпитализированы в Пестречинскую ЦРБ», — отметили в МЧС.

Причину возгорания устанавливают дознаватели Госпожнадзора.

