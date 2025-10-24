Сегодня 08:06 Два трупа нашли в сгоревшем автомобиле на стоянке в Москве В сгоревшем автомобиле на стоянке в Теплом Стане нашли тела двух мужчин 0 0 0 / Telegram Фото: Прокуратура Москвы Эксклюзив

Происшествия

Пожары

Прокуратура РФ

Москва

Возгорание четырех автомобилей произошло ночью на парковке во дворе жилого дома на улице Теплый Стан, в одном из них нашли тела двух человек. Об этом 360.ru сообщили в экстренных службах.

Огонь распространился на площади в 20 квадратных метров. Также пострадали еще три машины. Прокуратура Москвы начала проверку по факту ЧП, сообщили в пресс-службе ведомства. «Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление обстоятельств, а также результаты проводимой следственным органом процессуальной проверки», — отметили в ведомстве.

/ Telegram Фото: Прокуратура Москвы

Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы, добавили в прокуратуре. РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы добавило, что причиной ЧП мог стать поджог. Ранее три грузовика сгорели на бетонном заводе в Северном Медведкове.