В Татарстане девушка сбила собаку и скрылась с места ДТП

Девушка сбила немецкую овчарку в Усадах и скрылась с места ДТП

В селе Усады в Татарстане девушка-водитель сбила собаку на заправке и уехала с места ДТП. Сейчас лечением животного занимаются волонтеры, сообщила 360.ru глава ветеринарной клиники «Вилль Вет» Светлана.

По ее словам, после наезда на собаку водительница вышла из машины, посмотрела на нее и скрылась. Информацию уже передали в ГИБДД.

«Животное сутки находилось на заправке, к нам обратились, и мы забрали. Собаке повезло, потому что скорость была небольшая», — рассказала Светлана.

Немецкая овчрака в настоящее время находится на передержке. Она долго не ела и весит 21 килограмм — половину нормы.

«Послушная, знает все команды, будем искать ей новый дом», — заключила руководитель клиники.

Ранее сотрудники Сочинского национального парка и Кавказского заповедника спасли хаски, которого сбили рядом со станцией «Роза Хутор». Пес пролежал сутки в снегу, но выжил.