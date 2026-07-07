В Татарстане девушка на гидроцикле наехала на сапбордистов, один из них утонул

Девушка на гидроцикле наехала на группу сапбордистов на Волге в Зеленодольском районе у поселка Октябрьский в Татарстане. Один из мужчин утонул, сообщил Следком на транспорте в мессенджере «Макс» .

ЧП произошло вблизи СНТ «Щурячье». Предварительно, 22-летняя девушка на гидроцикле, не имеющая права на управление речным транспортом, врезалась в группу из трех людей на сапбордах. Люди упали в воду, один из них, 35-летний мужчина, утонул.

СК на транспорте организовал проверку по статье УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном».

В тот же день в районе пляжа «Локомотив» в Казани столкнулись гидроцикл и катамаран. Один человек пострадал — мужчину госпитализировали с диагнозом резаная рана нижней челюсти, артериальное кровотечение.