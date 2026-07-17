В Татарстане часть автодороги разрушилась из-за размытия

В Сармановском районе Татарстана размыло автодорогу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

«В 07:50 поступила информация о подмыве участка автодороги муниципального значения на 41-м километре Сарманово — Набережные Челны», — заявили в ведомстве.

Из-за подмыва водопропускной трубы часть участка дорожного полотна обрушилась. В результате случившегося никто не пострадал. К ликвидации последствий привлекли семь специалистов РСЧС, пять единиц техники, а также одного спасателя и одну спецмашину от МЧС.

Ранее рельсы размыло в Пермском крае. По предварительной информации, из-за этого сошли пять груженых вагонов. ЧП случилось в ночь на 16 июля на 1566-м километре Свердловской железной дороги. Пострадавших нет, экологической угрозы не зафиксировали. Движение пассажирских и грузовых составов приостановили до завершения ремонта.