Ледяная глыба раздавила подростка на востоке Москвы

В Москве на Щелковском шоссе глыба снега упала на ребенка, мальчик погиб

В московском районе Северное Измайлово глыба снега упала на подростка. Мальчик 2011 года рождения погиб, сообщил источник 360.ru

Несчастный случай произошел у дома № 32 на Щелковском шоссе примерно в 19:10. На место сразу вызвали скорую помощь, однако медики не смогли быстро подойти к пострадавшему — с крыши продолжал сходить снег.

UPD. По факту гибели несовершеннолетнего СК возбудил уголовное дело, расследование взяли под контроль Измайловская межрайонная прокуратура.

Ранее в Кирове на 11-летнюю девочку упала снежная глыба. ЧП произошло, когда школьница выходила из магазина. Ребенок получил травму головы и попал в больницу. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».