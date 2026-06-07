В Таиланде задержали пропавшую россиянку, проломившую крышу виллы

В Таиланде полицейские задержали 25-летнюю жительницу Москвы, пропавшую в начале июня. Девушка упала с третьего этажа на крышу виллы и проломила ее, сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на источник.

По данным авторов канала, москвичка рухнула на крышу виллы в комплексе «Патак Вилла — 2», расположенном через дорогу от кондоминиума, в котором она жила. Девушка была ранена. Четыре дня она находилась в антисанитарных условиях. Она перестала говорить и никого не узнает.

Семья девушки предположила, что она или сама что-то употребила, или ей насильно вкололи запрещенные вещества. До этого она чуть не попала на работу к наркоторговцам, так что по третьей версии она смогла сбежать от преступников.

Тайская полиция вменила россиянке несколько уголовных статей, включая причинение ущерба и незаконное проникновение ночью в чужое жилище.

Ранее лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева рассказала, что россиянка пережила потерю работы в тайской компании и падала в голодные обмороки из-за безденежья. Девушка пропала после того, как родители перевели ей 50 евро.