В Таиланде столкнулись два поезда, пострадали 18 туристов

На западе Таиланда произошла железнодорожная авария — локомотив столкнулся с пассажирским составом. Пострадали 18 иностранных туристов, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщила газета Khaosod .

Столкновение случилось на станции Намток в провинции Канчанабури. Там стояли вагоны с пассажирами, которым должны были планово заменить локомотив.

Идущий мимо тепловоз на высокой скорости врезался в прицепы. Люди внутри вагонов получили травмы, их доставили в местную больницу.

Как отметили сотрудники станции, причина аварии — неисправность маневрового локомотива. Он двигался задом, предполагается, что в этот момент случился отказ тормозов.

Информации о возможных пострадавших россиянах пока не поступало.

Ранее автобус столкнулся с фурой на трассе в Турции, погибли шесть пассажиров. Среди пострадавших числятся еще 11 человек.