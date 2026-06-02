В Таиланде пропала ветеринар из Приморья

На Пхукете пропала 43-летняя россиянка из Амура. Об этом РИА «Новости» сообщила лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде Светлана Шерстобоева.

«Она не связывалась с родными и друзьями ни разу с 25 мая, ее друзья сегодня попросили нас помочь разыскать», — сказала она.

Россиянка прилетела в Таиланд в начале апреля. По словам ее друзей, она была трудоголиком и впервые за много лет взяла отпуск на два месяца.

Сначала она регулярно связывалась с матерью и друзьями, но 25 мая шепотом призналась подруге по видеосвязи, что вокруг нее охранники ее бойфренда. Она сказала, что не может громко говорить и вообще вместе с ними отправляется с Пхукета на Мальдивы. После этого ветврач перестала выходить на связь.

Родственники и друзья заявили, что женщина была трудоголиком без личной жизни. До этого они не слышали, что у нее мог быть бойфренд.

Шерстобоева добавила, что за две недели до этого звонка ветврач сказала подруге, что планирует продать квартиру в Анапе, чтобы якобы купить дом в Испании. Друзья предположили, что она связалась с аферистом. Кроме того, на Пхукете она стала иначе выглядеть, сильно изменившись внешне.

Ранее в Таиланде пропал без вести россиянин, принявшие лекарство, выписанное местным врачом.