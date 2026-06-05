Пропавшая в Таиланде россиянка вышла на связь и еще сильнее запутала близких

Ветврач из Приморья исчезла в Таиланде при странных обстоятельствах, сняв деньги со счета и просрочив визу. Спустя 10 дней она вышла на связь с родными, рассказав о потерянных документах и поездке в Эмираты. Об этом сообщила Baza .

На Пхукет 43-летняя женщина уехала в начале апреля, взяв отпуск на два месяца за свой счет. Путешествие сразу не задалось: ее ужалила медуза, укусила обезьяна и несколько раз задержала полиция. Россиянка похудела на 10 килограммов, скрыла от знакомых загадочного бойфренда и сняла со счетов 300 тысяч рублей.

Близкие заподозрили, что она подсела на наркотики. Женщина перестала выходить на связь 25 мая и объявилась в начале июня, написав несколько несвязных сообщений с арабского номера по-русски и по-английски на транслите.

Она заявила, что осталась без паспорта, банковских карт, телефона или сим-карты. Их якобы украли. Срок визы истек 1 июня. Теперь туристка, по ее словам, летит в ОАЭ с диджеем, в которого влюбилась на острове.

Ранее в Таиланде пропал турист из Ангарска. Он вернулся через три дня, ничего не помня.