В Таиланде пес принял боевую гранату за игрушку и грыз ее все утро

Собака принесла во двор дома в Таиланде боевую гранату, приняв ее за игрушку. Об этом сообщило издание Mothership .

Хозяин собаки Рунгнапа Даута вернулся из больницы и заметил на участке ржавый круглый предмет. Сначала он решил, что животное притащило старую кость или кусок пластика, однако после поднял находку и увидел предохранительную чеку.

По словам Даута, собака играла с гранатой и грызла ее все утро. Мужчина вынес боеприпас подальше от дома и сообщил о находке властям.

Прибывшие полицейские установили, что предмет оказался ручной гранатой китайского производства типа 82-2. Несмотря на ржавчину и длительное хранение, боеприпас сохранил работоспособность.

Специалисты вывезли гранату в поле и уничтожили ее. В результате взрыва образовалась воронка глубиной около 30 сантиметров и шириной около 60 сантиметров. Шериф округа призвал жителей, особенно тех, кто живет рядом со старыми военными объектами, не трогать подозрительные предметы и сразу сообщать о них властям.