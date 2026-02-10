В Таиланде отец и сын погибли от удара током в ванной

В тайской провинции Нонтхабури обнаружили тела 67-летнего Чатчавана и его 22-летнего сына Чутипана, погибших от поражения электрическим током. Об этом сообщило местное издание The Thaiger .

Тела мужчин нашли в жилом доме. Отец лежал лицом вниз под раковиной. Его обнаженного сына нашли в ванной, где он лежал на спине. Они погибли 9 февраля.

Полицейские, спасатели и судмедэксперт из Института судебной медицины прибыли на место происшествия. Эксперты выяснили, используя измерительные приборы, что водонагреватель, кран и душевая лейка находились под постоянным напряжением.

По словам 21-летнего пасынка Чатчавана, мать попросила проверить отчима, с которым не было связи. Когда он вошел в спальню, то почувствовал необычный запах, а потом нашел тела в ванной.

Он предположил, что брат мог принимать душ, когда его поразило током, а отец, возможно, попытался помочь и тоже пострадал. Мужчина отметил, что раньше в доме никогда не возникали проблемы с электричеством.

По предварительной информации, отец и сын погибли от случайного поражения током из-за водонагревателя. Обстоятельства произошедшего еще устанавливаются, ведется проверка.

Ранее в Таиланде обнаружили тело женщины у пляжа Донгтан, от которого сильно пахло алкоголем. Полицейские предположили, что это туристка из России.