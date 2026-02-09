Пьяную россиянку выловили мертвой из моря в Паттайе

В Таиланде у пляжа Донгтан нашли тело женщины, от которой сильно пахло алкоголем. Полиция предположила, что она прилетела из России. Причину смерти туристки покажет экспертиза, сообщило издание Khaosod .

Следователь полицейского участка Паттайи Танонгсак Инпхадунг утром 9 февраля получил сообщение, что за буйками примерно в 50 метрах от берега нашли тело иностранки лицом вниз. К месту происшествия прибыли сотрудники фонда Sawang Boriboon Foundation Pattaya и Паттайского морского спасательного подразделения.

Женщину подняли из воды и доставили на берег. На вид покойной было около 30-40 лет, русые волосы, купальник-бикини сине-зеленого цвета с цветочным принтом. Полиция предположила, что она русская. Документов при ней не обнаружили.

Первоначальное вскрытие показало, что женщина умерла ненасильственной смертью. По запаху специалисты определили, что перед купанием она много выпила, а потом провела в воде в состоянии шока примерно пять-шесть часов. Для выяснения точной причины смерти тело направят в Судебно-медицинский институт при полицейской больнице.

Ранее в Таиланде произошло массовое отравление туристов. Почти 20 человек попали в больницу.