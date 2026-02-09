Пьяную россиянку выловили мертвой из моря в Паттайе
Полиция Таиланда нашла в море тело пьяной россиянки в сине-зеленом бикини
В Таиланде у пляжа Донгтан нашли тело женщины, от которой сильно пахло алкоголем. Полиция предположила, что она прилетела из России. Причину смерти туристки покажет экспертиза, сообщило издание Khaosod.
Следователь полицейского участка Паттайи Танонгсак Инпхадунг утром 9 февраля получил сообщение, что за буйками примерно в 50 метрах от берега нашли тело иностранки лицом вниз. К месту происшествия прибыли сотрудники фонда Sawang Boriboon Foundation Pattaya и Паттайского морского спасательного подразделения.
Женщину подняли из воды и доставили на берег. На вид покойной было около 30-40 лет, русые волосы, купальник-бикини сине-зеленого цвета с цветочным принтом. Полиция предположила, что она русская. Документов при ней не обнаружили.
Первоначальное вскрытие показало, что женщина умерла ненасильственной смертью. По запаху специалисты определили, что перед купанием она много выпила, а потом провела в воде в состоянии шока примерно пять-шесть часов. Для выяснения точной причины смерти тело направят в Судебно-медицинский институт при полицейской больнице.
Ранее в Таиланде произошло массовое отравление туристов. Почти 20 человек попали в больницу.