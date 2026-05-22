В Таиланде машина врезалась в слона и загорелась

В Таиланде погиб 70-летний мужчина, когда автомобиль, которым он управлял, врезался в дикого слона. Об этом сообщило издание Mothership .

В провинции Канчанабури Toyota Corolla столкнулась с диким слоном вечером 19 мая. После аварии в автомобиле загорелся моторный отсек, передняя часть была смята. В машине находились 64-летний водитель Чарн и двое мужчин 70 и 74 лет.

На место прибыли врачи из больницы Пахолполпаюхасена, судмедэксперты, специалисты по охране дикой природы и добровольцы-спасатели. Местная полиция отмечала, что территория, несмотря на уличное освещение, была плохо освещена. Пожарные потушили возгорание до прибытия следователей.

«Погибший, опознанный как Чукиат, был найден мертвым на переднем пассажирском сиденье. 64-летний водитель, которого зовут Чарн, и 74-летний пассажир на заднем сиденье, которого зовут Суппанат, получили травмы в результате столкновения», — уточнили в материале.

Пострадавших доставили в больницу, автомобиль — в полицейский участок для осмотра. Дикий слон, вероятно, вышел на дорогу из заповедника Салак Пхра, чтобы найти еду. Он попытался пересечь шоссе и столкнулся с машиной. О состоянии животного ничего неизвестно.

Ранее в Индии слон напал на автомобиль и насмерть затоптал погонщика. Животное участвовало в церемонии благословения в индуистском храме Махавишну, но в какой-то момент сорвалось с цепи.