В Свердловской области загорелся пункт выдачи заказов Ozon

Днем 28 января в Свердловской области в городе Верхняя Пышма произошел крупный пожар в пункте выдачи заказов «Озон». Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Вспыхнуло административное здание на улице Бажова. По предварительной информации, площадь горения достигла 400 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет.

Сотрудники МЧС прибыли на место и приступили к ликвидации пожара. По словам очевидцев ЧП, здание окружил густой дым. Огонь мог перекинуться на соседний «Строительный двор».

«Задымление сильное. Сгорел также пункт проката инструментов, расположенный рядом», — сказал собеседник 360.ru.

