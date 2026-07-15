В Свердловской области за сутки подтопило 177 домов

В Свердловской области новые территории оказались в зоне подтопления из-за дождевого паводка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

За минувшие сутки от воды освободились семь жилых домов, 56 приусадебных участков и один участок автомобильной дороги в регионе.

«Одновременно с этим в 10 муниципальных образованиях зафиксировано новое подтопление 177 жилых домов и 564 земельных участков», — рассказали в ведомстве.

Всего в результате продолжения выпадения обильных осадков в зоне подтопления остаются 362 частных жилых дома, 1760 приусадебных участков, два участка дорог и девять мостов.

Ведется эвакуация людей с подтопленных территорий. Для оказавшихся в изоляции населенных пунктов спасатели организовали лодочные переправы.

Ранее стало известно, что в Свердловской области устранили 350 обрывов проводов ЛЭП после урагана.