В Свердловской области устранили 350 обрывов проводов ЛЭП после урагана
В Свердловской области сохраняется неблагоприятная гидрологическая обстановка. Об этом сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем телеграм-канале.
«Интенсивность осадков постепенно снижается, но подтопление отдельных населенных пунктов и объектов инфраструктуры продолжается», — написал он.
По состоянию на утро 13 июля в зоне подтопления остаются 18 муниципальных образований, 61 населенный пункт. Подтоплены 1006 приусадебных участков, 179 жилых (садовых) домов, сохраняется ограничение транспортного сообщения с 27 населенными пунктами.
На федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень на 196-м и 210-м километрах перекрыли движение транспорта, для водителей организовали объездные маршруты.
«Продолжают устранять последствия непогоды и энергетики. С линий электропередачи убрано более 300 деревьев, устранено более 350 обрывов линий в регионе. Мониторинг ситуации ведем в круглосуточном режиме», — добавил Паслер.
Ранее стало известно, что в Кушве Свердловской области 28 домов полностью разрушились после урагана.