В Свердловской области опрокинулись пять лодок, есть погибший

На реке Исеть в Свердловской области перевернулись пять лодок. В результате утонул мужчина, который был без спасательного жилета, сообщила пресс-служба Управления ГОЧС Каменска-Уральского.

В воду попали три человека, их унесло течением реки.

«Один из пострадавших, мужчина, не использующий средства индивидуальной защиты, погиб», — отметили в пресс-службе.

В ГОЧС напомнили о важности соблюдений правил безопасности во время движения по рекам. Перед плаванием важно проверить, что лодка исправна, а все необходимые принадлежности находятся в наличии.

Специалисты призвали обязательно надевать спасательный жилет. Он должен быть подходящего размера, плотно застегнут и не болтаться.

Ранее в пресс-службе ГКУ «Мособлспас» рассказали, как правильно действовать, если рядом тонет человек. На спасение есть не более шести минут, поэтому действовать нужно стремительно. При движении к берегу лицо пострадавшего должно быть над водой.