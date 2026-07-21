Шесть минут между жизнью и смертью. Раскрыт алгоритм спасения утопающего

ГКУ «Мособлспас»: на спасение утопающего есть всего шесть минут

На спасение человека, ушедшего под воду при купании, есть не более шести минут, поэтому действовать нужно стремительно. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе ГКУ «Мособлспас».

По словам спасателей, человек может всего за одну минуту задохнуться и уйти под воду. При этом шанс вернуть его к жизни остается, если пострадавший пробыл под водой не более шести минут.

Отличить тонущего можно по широко раскрытым глазам и отсутствующему взгляду. Голова у него то появляется, то исчезает под водой, либо откинута назад, рот раскрыт, а руки раскинуты в стороны.

Если человек пошел ко дну, надо нырнуть и, обнаружив утопающего, взять его за руки или волосы и, оттолкнувшись от дна, вытащить на поверхность. При движении к берегу лицо пострадавшего должно быть над водой, рассказали спасатели.

Ранее в Курганской области 20-летний мужчина утонул в озере. Он катался на сапборде в темное время суток без спасательного жилета.