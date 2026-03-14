В Свердловской области хаски набросилась на детей и хозяина

В поселке Светлый Свердловской области хаски набросилась на двух детей и искусала им лица. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Нападение произошло 13 марта. Четырехлетнего мальчика и восьмилетнюю девочку доставили в больницу с ранениями.

В этот же день собака покусала и своего хозяина — ему также потребовалась медицинская помощь.

Прокуратура начала проверку, решается вопрос о взыскании с владельца компенсации морального вреда. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Накануне родители пожаловались на стаю бездомных собак, которая терроризирует их детей в садоводстве Иркутска. Мама одной из пострадавших рассказала 360.ru, что обращения в администрацию не помогли, власти никак не отреагировали на проблему.