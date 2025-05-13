«В судорогах билась». В Красногорске догхантеры продолжили травить домашних животных

В Красногорске продолжают во всю орудовать догхантеры. В жилом комплексе бизнес-класса «Арт» уже погибло несколько животных. Ситуация всегда одна и та же: хозяин с собакой возвращается домой с прогулки, а у питомца начинается приступ. Местная жительница Яна рассказала 360.ru, что собачникам начали угрожать.

«Вчера еще одну собаку откачивали, в судорогах билась. Мне одна из жительниц угрожала за то, что с собаками мы гуляем по двору. Ну, в общем, у нас все продолжается», — сообщила она.

Жительница ЖК «Арт» Анна Чистякова рассказала, что в сентябре зафиксировали несколько случаев отравления собак. Люди, живущие в доме более 10 лет, подтверждают, что проблема существует уже давно. Яды оставляли прямо в лифте.

«То есть это давно происходит. Просто все решили, что это норма», — подчеркнула она.

Догхантеры используют два типа отравы: таблетки и жидкости. Чтобы собаки не пострадали, нужно выгуливать их в намордниках.

Telegram-канал «Shot проверка» сообщил, что за последние три дня от отравы пострадали две собаки. Один из псов, джек-рассел, умер. Второй, сиба-ину по кличке Лорд, тяжело пострадал после отравления. У животного случился эпилептический приступ, и сейчас за его жизнь борются ветеринары.

Депутат Мосгордумы Светлана Акулова отметила, что теперь жильцы опасаются за безопасность не только собак, но и детей. Ранее в подмосковном управлении МВД сообщили, что полицейские Красногорска начали проверку после сообщений о массовом отравлении домашних животных.