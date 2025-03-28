Массовое отравление домашних собак произошло в ЖК «Арт» в Красногорске

Владельцы трех декоративных собак (шпицов и болонок) из красногорского ЖК «Арт» сообщили о внезапной гибели питомцев, переживших приступы эпилепсии с судорогами и рвотой. В комментарии Telegram-каналу «Shot Проверка» они заявили, что подозревают в случившемся догхантеров.

По словам владельцев погибших собак, неизвестные противники животных разлили яд по листве и траве, а также раскидали отравленную еду по территории. Еще одну пострадавшую собаку спасли ветеринары.

Депутат Мосгордумы Светлана Акулова в Telegram-канале заявила, что теперь жильцы опасаются за безопасность не только собак, но и детей. Она подчеркнула, что ребенок может дотронуться до отравленного участка травы или листвы, и как отреагирует его организм на токсичное вещество, неизвестно.

Акулова добавила , что готова оказать помощь и поддержку владельцам погибших собак. Также она опубликовала инструкцию с действиями при отравлении домашних питомцев с контактными телефонами профильных служб.

В подмосковном главке МВД заявили, что полицейские городского округа Красногорск начали проверку после сообщений о массовом отравлении собак. В ведомстве подчеркнули, что официальных заявлений в местный отдел не поступало. По итогам проверки правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

В конце ноября прошлого года на массовое отравление собак пожаловались жители Ивантеевки. Они сообщили, что у питомцев ухудшилось состояние после выгула на закрытой площадке. Собачники не исключили, что догхантеры начали использовать химикаты для обработки территорий для выгула.