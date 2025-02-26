В Судане разбился военный самолет
Военный самолет разбился в Судане. Погибли несколько человек, сообщило в Facebook* Главное командование Вооруженных сил.
«Один из наших самолетов разбился при взлете из аэропорта Вади-Сайдна сегодня вечером, и мы насчитали множество погибших, раненых солдат и гражданских лиц», — сообщила пресс-служба.
Самолет рухнул в жилом квартале и спровоцировал возгорание. Пожарные бригады взяли огонь под контроль.
Ранее о крушении военного самолета в Омдурмане сообщил источник газеты Alrakoba. По его информации, погибли несколько офицеров и членов экипажа. Причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность.
Другая авиакатастрофа произошла в России. Легкомоторный самолет упал под Нижним Новгородом, погибли два человека.
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