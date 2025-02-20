Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета под Нижним Новгородом
Два человека погибли при крушении легкомоторного самолета возле деревни Новоликеево Кстовского округа Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.
По его информации, самолет совершил жесткую посадку и загорелся. На месте работают шестеро спасателей и две единицы техники.
Центральное Межрегиональное следственное управление на транспорте СК проводит проверку по статье о нарушении правил эксплуатации воздушных судов. По ее итогам примут процессуальное решение.
Ранее Telegram-канал 112 сообщал, что разбившийся самолет был двухместным RV-7, а пилот сам обратился в экстренные службы за помощью.
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