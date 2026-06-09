В Ступине потушили вспыхнувшую машину скорой помощи

Пожарные потушили машину скорой помощи в подмосковном Ступине, никто не пострадал. Об этом сообщил Мособлпожспас в «Максе».
Вечером 8 июня на трассе возле деревни Сидорово неожиданно вспыхнул автомобиль скорой помощи. Возгорание началось в моторном отсеке. Водитель и находившиеся рядом граждане попытались сбить пламя, но безуспешно.
На место прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 269. Они залили огонь из брандспойта.
Пострадавших нет, на находившиеся неподалеку машины огонь перекинуться на успел.