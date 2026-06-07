В Московской области ликвидировали два лесных пожара

6 июня на территории лесного фонда Московской области были обнаружены два пожара. Один из них произошел в одном километре от поселка Хорлово городского округа Воскресенск, а другой — в километре от деревни Шульгино Богородского городского округа.

В первом случае очаг возгорания был обнаружен с помощью системы видеомониторинга. Пожар ликвидировали семь человек личного состава лесопожарных формирований и три единицы техники за один час.

Во втором случае местные жители заметили очаг возгорания и сообщили об этом по телефону 112. Информация была передана в Региональную диспетчерскую службу Мособлкомлеса. Пожар ликвидировали восемь человек личного состава лесопожарных формирований и четыре единицы техники более чем за три часа.

Причины пожаров — нарушения правил пожарной безопасности гражданами. Подозреваемые в поджоге устанавливаются, ведутся следственные действия. Материалы о пожаре направлены в надзорные органы для наказания виновных.

Напоминаем, что за поджог, который привел к лесному пожару, предусмотрена административная и уголовная ответственность: * для физических лиц — до 60 тысяч рублей; * для должностных лиц — до 110 тысяч рублей; * для юридических лиц — до 2 миллионов рублей; * лишение свободы на срок до 10 лет.